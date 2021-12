Thanh Thúy giúp PFU Blue Cats hạ gục nhà vô địch bóng chuyền Nhật Bản

Your browser does not support the audio element.

Trong trận đấu vào chiều nay, PFU Blue Cats của Thanh Thúy đụng độ với đối thủ rất mạnh là NEC Red Rocket. Đây là đội đương kim vô địch ở giải bóng chuyền Nhật Bản và hiện tại tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.