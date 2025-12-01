Thanh Thúy ghi 17 điểm giúp Gunma Green Wings thắng trận mở màn

Theo thống kê, Thanh Thúy ghi 17 điểm, trong đó có 16 điểm tấn công và 1 điểm chắn bóng. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của các chủ công tại Nhật Bản.

Không chỉ tấn công hiệu quả, chủ công cao 1m90 còn phối hợp tốt với các đồng đội. Kết thúc trận đấu, Gunma Green Wings giành chiến thắng 3-1 (29/31, 25/19, 27/25, 25/21) trước Queenseis Kariya.

Với sự khởi đầu thuận lợi, Thanh Thúy và các đồng đội hứa hẹn có một mùa giải thành công. Trận tái đấu giữa Gunma Green Wings và Queenseis Kariya diễn ra vào lúc 11h05 ngày 13/10.