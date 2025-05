Thanh Thủy gặp sự cố trên sàn catwalk

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy là gương mặt quen thuộc với các show diễn thời trang trong nước. Cô thường được mời đảm nhận vai trò first face hoặc vedette.

Người đẹp Đà Nẵng cũng hoạt động sôi nổi trong showbiz, nhận được nhiều giải thưởng như Mỹ nhân của năm, Best Face Of The Year - Gương mặt đẹp nhất năm, Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng metro....

Với những thành tích ấn tượng, Thanh Thủy đứng thứ 6 trong cuộc bình chọn Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian 2024 của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Trước đó, Thanh Thủy lọt vào top 56, sau đó là top 21 của Vẻ đẹp vượt thời gian 2024.

Vào tháng 10/2025, Thanh Thủy trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 được tổ chức ở Nhật Bản.