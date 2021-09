Thanh Thảo cố chấp cover 'Rồi Tới Luôn', netizen 'giận tím mặt'

Đúng như dự đoán, hot hit đến mấy mà vào tay Thanh Thảo thì ca khúc lại có những biến tấu khác. Có lẽ như do Thanh Thảo đã quen với cách hát lả lướt, kéo dài của mình nên khi áp dụng vào một bản nhạc trẻ sôi động thế này liền trở nên không phù hợp.

Mặc dù Thanh Thảo cũng đã cố gắng "bẻ giọng" cho dễ thương, nhí nhảnh để đúng tâm lý của bài hát nhưng vẫn phản dame.

Bản cover Rồi Tới Luôn của Thanh Thảo

Bản cover này của Thanh Thảo tiếp tục ghi nhận nhiều phản hồi trái chiều. Phía dưới bình luận, khán giả ghi nhận sự cố gắng của nữ ca sĩ khi cập nhật xu hướng của các bạn trẻ nhưng đa phần cho rằng giọng hát và cách xử lý của nữ ca sĩ lại không mấy phù hợp.