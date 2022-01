Thành phố Thanh Hóa nói gì về thông tin "cấm công dân về quê ăn Tết"?

Your browser does not support the audio element.

Báo điện tử Dân trí nhận được phản ánh của người dân về việc TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có thư ngỏ về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây là thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thanh Hóa.

Theo nội dung thư ngỏ, hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn TP Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, khó lường, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ nhà máy, chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học đến khu dân cư.