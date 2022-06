Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới năm 2022?

Năm nay, châu Á có thể được coi là lục địa đắt đỏ nhất thế giới, khi có tới 5 thành phố gồm Hong Kong, Thượng Hải, Quảng Châu (đều thuộc Trung Quốc), Tokyo (Nhật) và Seoul (Hàn Quốc) lọt vào tốp 10 đô thị đứng đầu danh sách.

Châu Á cũng là nơi có thành phố vươn lên trong danh sách nhanh nhất. Đó là thủ đô Colombo của Sri Lanka, thăng hạng từ thứ 162 lên 149.

Về lí do cho sự hiện diện ngày càng tăng của các thành phố Trung Quốc trong danh sách, Lee Quane, giám đốc khu vực châu Á của ECA giải thích: "Phần lớn các thành phố của Trung Quốc trong bảng xếp hạng của chúng tôi có tỷ lệ lạm phát cao hơn mức chúng ta thường thấy, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn các thành phố khác ở châu Á. Vì vậy, lí do chính khiến họ tăng thứ hạng là do Nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền lớn khác".