Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển do động đất

Trận động đất xảy ra tại Biển Marmara, phía Tây Nam Istanbul, dọc theo một đường đứt gãy địa chất từ ​​lâu được coi là mối nguy hiểm cho thành phố.

Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố 16 triệu dân này, các lực lượng chuyên trách đã được điều động đến hiện trường.

Đường phố Istanbul. Ảnh: Reuters

Vào tháng 4/2025, hơn 150 người đã bị thương do trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại Istanbul, đánh dấu một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại thành phố này trong nhiều năm.

Tháng 2/2023, hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,8 độ richter đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 59.000 người tại hai quốc gia này.