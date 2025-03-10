Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển do động đất

Minh Ngô/VOV-Cairo| 03/10/2025 08:46

Một trận động đất mạnh 5,0 độ richter xảy ra hôm nay (2/10) đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận động đất xảy ra tại Biển Marmara, phía Tây Nam Istanbul, dọc theo một đường đứt gãy địa chất từ ​​lâu được coi là mối nguy hiểm cho thành phố.

Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết, hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố 16 triệu dân này, các lực lượng chuyên trách đã được điều động đến hiện trường.

thanh pho lon nhat tho nhi ky rung chuyen do dong dat hinh anh 1
Đường phố Istanbul. Ảnh: Reuters

Vào tháng 4/2025, hơn 150 người đã bị thương do trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại Istanbul, đánh dấu một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại thành phố này trong nhiều năm.

Tháng 2/2023, hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,8 độ richter đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 59.000 người tại hai quốc gia này.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-lon-nhat-tho-nhi-ky-rung-chuyen-do-dong-dat-post1234813.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-lon-nhat-tho-nhi-ky-rung-chuyen-do-dong-dat-post1234813.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển do động đất
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO