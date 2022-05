'Thành phố khóc' ở Trung Quốc: Một năm mưa 210 ngày, nhưng là nơi đáng sống mệnh danh 'thánh địa của mỹ nữ'

Nếu như có thành phố một năm đổ mưa hết 210 ngày, nhưng vẫn rất đáng sống, thích hợp cho người già dưỡng lão cả hạ lẫn đông, bạn có tin không? Đó chính là thành phố Nhã An.

Nhã An - "Thành phố khóc"

Nhã An là một địa danh cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Nơi đây được mệnh danh là “thành phố mưa”, vì đổ mưa hết 2/3 số ngày trong năm. Theo thống kê khí tượng, thành phố Nhã An trung bình mỗi năm có 210 ngày mưa, mỗi ngày mưa 7 tiếng đồng hồ. Do đó Nhã An còn được gọi là thành phố “ẩm ướt” nhất Trung Quốc, hay hài hước hơn là “thành phố khóc”.

Tuy Nhã An thường xuyên có mưa, nhưng hiếm khi giông bão lớn, đa số là mưa lất phất, dai dẳng không ngớt. Người địa phương còn gọi là “nhã vũ” (tạm dịch: mưa nhẹ nhàng). Hơn nữa, Nhã An thường đổ mưa vào buổi đêm, sáng hôm sau thì dừng hẳn, nên không gây ra quá nhiều rắc rối cho cuộc sống của người dân nơi đây.