Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy thu hút các tập đoàn công nghệ lớn

Đây là quốc gia có trình độ công nghệ thông tin tiên tiến, với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào, dự kiến doanh thu đạt khoảng 350 tỷ USD năm 2025.
Công nghệ thông tin là lĩnh vực chiến lược
Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và cải thiện hiệu quả quản lý hành chính.
Để tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số, địa phương này không chỉ tập trung vào phát triển hạ tầng số, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, y tế, giao thông cho đến các dịch vụ công. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.
Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra mục tiêu hướng đến trung tâm công nghiệp công nghệ cao với bốn ngành công nghiệp trọng điểm (sản xuất điện tử; hóa dược, cao-su, nhựa; cơ khí chính xác; chế biến thực phẩm, đồ uống); năm ngành công nghiệp công nghệ cao mới (công nghệ sinh học; dược phẩm; tự động hóa-robotics; công nghiệp bán dẫn; công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao), và sáu ngành dịch vụ hỗ trợ nhiều tiềm năng (du lịch y tế; tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; thương mại điện tử; y tế và chăm sóc sức khỏe; vận tải và logistics; công nghệ giáo dục).
Đối với công nghệ thông tin, định hướng đến năm 2030, thành phố đặt ra mục tiêu phát triển trở thành trung tâm công nghệ số và công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung phát triển ngành game trên thiết bị di động, phát triển các phần mềm với tiềm năng cao thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế số quốc gia.
Đồng thời, phát triển phần mềm và dịch vụ cơ sở hạ tầng cao như phần mềm và dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam”, mở rộng sang nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo) và công cụ kiểm soát chất lượng phần mềm cho thị trường quốc tế…
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2024, thành phố đã thành lập thêm ba trung tâm: Trung tâm chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, thành phố đạt được một số chỉ tiêu kinh tế số ấn tượng khi tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số chiếm 12,88%, với hơn 33.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin; tỷ lệ doanh nghiệp có nền tảng số đạt 11,63% với hơn 30.000 doanh nghiệp.
Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả kinh tế tại thành phố.
Thu hút các tập đoàn công nghệ lớn từ Ấn Độ
Trong bối cảnh kỷ nguyên số, thành phố xác định công nghệ thông tin không chỉ là một ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện hiệu quả quản lý hành chính và thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Thành phố đang tập trung đầu tư vào hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, y tế, giao thông đến dịch vụ công… hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.
Ấn Độ nổi tiếng là một cường quốc về công nghệ thông tin, với nhiều công ty công nghệ lớn và hàng nghìn chuyên gia tài năng. Cho nên, thành phố muốn hợp tác với các doanh nghiệp Ấn Độ, từ các tập đoàn lớn đến các công ty khởi nghiệp sáng tạo, để thúc đẩy các dự án công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực như AI, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, và giải pháp phần mềm cho các ngành công nghiệp.
Ông Amitabh Ray, Chủ tịch Công nghệ Phòng Thương mại Ấn Độ
Ngoài ra, địa phương này đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin thông qua hợp tác với các đối tác Ấn Độ trong việc tổ chức các chương trình đào tạo.
Ông Amitabh Ray, Chủ tịch Công nghệ Phòng Thương mại Ấn Độ cho biết: Việt Nam đã ưu tiên phát triển đô thị thông minh từ năm 2018 tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.
Những đô thị này đang tiên phong xây dựng khung đô thị thông minh và từng bước chuyển đổi số trong dịch vụ công và quản lý đô thị. Sự ra đời của AI, đặc biệt là AI tạo sinh đang mở ra vô số cơ hội nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và tăng hiệu suất vận hành.
Cũng theo ông Amitabh Ray, nền tảng của đô thị thông minh chính là công nghệ. Trong khi Ấn Độ dẫn đầu thị trường phần mềm toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn, thành phần cốt lõi của giải pháp đô thị thông minh.
Nhờ chính sách phát triển công nghiệp định hướng công nghệ, Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu bán dẫn lớn thứ sáu thế giới, chiếm 13% ngành lắp ráp, kiểm định và đóng gói toàn cầu.
Điều này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác trong đô thị thông minh mà còn giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin Ấn Độ đầu tư và nhập khẩu thiết bị bán dẫn từ Việt Nam.
Sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ thông tin của Ấn Độ và năng lực phần cứng của Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.