Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy thu hút các tập đoàn công nghệ lớn

Đây là quốc gia có trình độ công nghệ thông tin tiên tiến, với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào, dự kiến doanh thu đạt khoảng 350 tỷ USD năm 2025.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực chiến lược

Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và cải thiện hiệu quả quản lý hành chính.

Để tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số, địa phương này không chỉ tập trung vào phát triển hạ tầng số, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, y tế, giao thông cho đến các dịch vụ công. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra mục tiêu hướng đến trung tâm công nghiệp công nghệ cao với bốn ngành công nghiệp trọng điểm (sản xuất điện tử; hóa dược, cao-su, nhựa; cơ khí chính xác; chế biến thực phẩm, đồ uống); năm ngành công nghiệp công nghệ cao mới (công nghệ sinh học; dược phẩm; tự động hóa-robotics; công nghiệp bán dẫn; công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao), và sáu ngành dịch vụ hỗ trợ nhiều tiềm năng (du lịch y tế; tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; thương mại điện tử; y tế và chăm sóc sức khỏe; vận tải và logistics; công nghệ giáo dục).

Đối với công nghệ thông tin, định hướng đến năm 2030, thành phố đặt ra mục tiêu phát triển trở thành trung tâm công nghệ số và công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung phát triển ngành game trên thiết bị di động, phát triển các phần mềm với tiềm năng cao thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế số quốc gia.