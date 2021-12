Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo

Tham gia trực tuyến từ Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đến thời điểm này, theo thống kê cập nhật mới nhất, Việt Nam đã triển khai tiêm chủng được 140 triệu liều vắc xin Covid-19, đạt mức miễn dịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, năng lực y tế của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch đã được cải thiện đáng kể. Ý thức của người dân về việc phòng chống dịch đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc thích ứng ăn toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm phục hồi hoạt động kinh tế-xã hội là một chủ trương đúng đắn và hết sức phù hợp đối với bối cảnh hiện nay.

Với những điều kiện trên, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, việc mở lại đường bay thương mại quốc tế là hết sức cần thiết, đặc biệt có ý nghĩa thực tiễn ở thời điểm cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là của Việt kiều, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, quay trở về đất nước rất cao. Việc triển khai mở lại đường bay thương mại quốc tế sẽ là giải pháp cho ngành du lịch cũng như ngành hàng không.

TPHCM đã có kế hoạch phục hồi du lịch

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, Thành phố quyết tâm phục hồi du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương - trong năm 2022. Theo đó, TPHCM đã chủ động khôi phục lại các hoạt động của ngành, đồng thời khôi phục lại thị trường du lịch khách quốc tế tại TPHCM.

Từ tháng 10/2021, Sở Du lịch đã tham mưu với UBND Thành phố xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch thích ứng với dịch Covid-19 với những giai đoạn cụ thể.

Khách du lịch nước ngoài thích thú khi tham quan Khu du lịch Vàm Sát Cần Giờ - năm 2019 (Ảnh: HL)

Sở Du lịch xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm nhằm khôi phục lại toàn bộ hoạt động du lịch trong năm 2022 – tương ứng với giai đoạn 3.

Thứ nhất là đánh giá lại hiệu quả của giai đoạn 1 và 2 để có những kế hoạch, bước đi phù hợp với điều kiện tình hình hiện tại.

Thứ hai là tham mưu với UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn dịch bệnh Covid-19 trong ngành du lịch để các đơn vị trong ngành có khung, tiêu chí áp dụng theo, bảo đảm an toàn của du khách đến với TPHCM.

Thứ ba là phối hợp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp quảng bá các thương hiệu trên tất cả các nền tảng, đặc biệt là chuyển đổi công nghệ số và đưa thông tin đến với bạn bè quốc tế. Phương thức là đưa các sàn thương mại điện tử, công nghệ thông tin vào quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp.

Thứ tư là xác lập, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng bản sắc, đặc trưng của Thành phố để thu hút khác du lịch đến với Thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Xây dựng, quảng bá điểm đến của Thành phố với giá trị cốt lõi là: Cởi mở, sống động, hứng khởi, hướng về tương lai.

Liên quan đến chuẩn bị sản phẩm du lịch, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, Sở Du lịch TPHCM đã xác định và xây dựng lộ trình làm mới các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng các tour, tuyến mới để thu hút khách nội địa, khách quốc tế.

Cùng với đó, giới thiệu cho người dân Thành phố những ngóc ngách nhỏ của TPHCM mà thật sự chính người dân sinh sống ở TPHCM đôi khi còn chưa khám phá hết.

Trong tháng 10 vừa qua, Sở Du lịch đã công bố bộ tài nguyên du lịch với 366 điểm đến. Các điểm đến này được Sở Du lịch chuyển đổi kỹ thuật số, đưa lên nền tảng Google map. Như vậy, người dân hay du khách có thể chọn địa điểm mình thấy phù hợp. Sở cũng xây dựng chương trình, điểm đến đặc sắc để giới thiệu cho người dân, giúp người dân biết được đến đó như thế nào, đường đi ra sao… tất cả được chỉ dẫn bằng nền tảng online, bằng trang web xúc tiến du lịch của TPHCM, trên app của du lịch TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong sáng 24/12, Sở Du lịch tổ chức phát động "Tuần lễ Du lịch TPHCM - Thành phố tôi yêu", giới thiệu với người dân Thành phố 6 tuyến du lịch mới xuất phát từ Trung tâm TPHCM đến các quận huyện và TP. Thủ Đức. Từ các chương trình đó, các doanh nghiệp sẽ khai thác, xây dựng chương trình thật hấp dẫn, thu hút khách du lịch cũng như kiều bào về thăm Thành phố.

Để thực hiện thành công mở cửa du lịch an toàn bền vững, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, Sở Du lịch TPHCM đã chủ động, nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí để thích ứng hiệu quả nhất, vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường, vừa đảm bảo an toàn cho du khách, người dân.

TPHCM đã xây dựng đề án đón khách quốc tế trở lại với các lộ trình, các giai đoạn, giải pháp cụ thể, đã trình xin ý kiến Bộ VHTT&DL, đang chờ phê duyệt. Liên quan đến áp dụng hộ chiếu vắc xin, Sở đã tham mưu UBND Thành phố đề xuất với Bộ VHTT&DL, Chính phủ đón khách quốc tế trở lại từ tháng 12/2021 và sẽ không áp dụng cách ly đối với khách đến TPHCM có hộ chiếu vắc xin.

Sở Du lịch cũng đã làm việc, động viên các doanh nghiệp du lịch trở lại các hoạt động của ngành du lịch thì phải xây dựng đề án đảm bảo an toàn, căn cứ theo bộ tiêu chí của TPHCM, xây dựng kịch bản xử lý tình huống khi có trường hợp F0 trong du khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và đội ngũ nhân viên của mình.

Đánh giá kế hoạch và sự chuẩn bị của ngành du lịch TPHCM, ông Nguyễn Trùng Khánh ghi nhận nỗ lực của UBND TPHCM, ngành du lịch Thành phố trong thời gian qua sau.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trùng Khánh cũng nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của dịch với những biến chủng mới, TPHCM cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ tiêu chí, quy trình đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như các khu, điểm kinh doanh du lịch một cách chặt chẽ. Đồng thời, cần tính đến phương án xử lý các tình huống trong trường hợp được Bộ VHTT&DL và Chính phủ cho phép tổ chức thí điểm đón khách quốc tế.

Trong giai đoạn thí điểm ban đầu, TPHCM cần tăng cường đào tạo, tập huấn an toàn với khách du lịch, quan tâm tạo ra những tour, tuyến sản phẩm mới. Cuối cùng, cần đảm bảo công tác quản lý nhà nước để khi mở cửa lại, việc đón khách quốc tế đạt hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn?

Cũng về công tác chuẩn bị nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) đưa ra ba đề xuất.

Trước hết, phải mở cửa về chính sách Giao thông vận tải, đi lại, phải có tiêu chí rõ ràng, rành mạch để những người sử dụng phương tiện, những người muốn đi lại trong nước và nước ngoài hiểu rõ. Ông Nguyễn Quốc Kỳ đánh giá đây là điều TPHCM đang thiếu.

Thứ hai là mở lại dịch vụ. Việc này tốt thì du lịch mới có khả năng hoạt động trở lại được vì du lịch có tính tổng hợp, mình nó không thể vận hành được mà phải có sự trợ giúp của cả hệ thống. “Chúng tôi mong muốn sắp tới chính sách của Chính phủ sẽ mạnh mẽ hơn trong việc mở lại hệ thống dịch vụ, hạ tầng, đặc biệt là những cơ sở dịch vụ phục vụ cho cuộc sống và cho du lịch” - ông Nguyễn Quốc Kỳ bày tỏ.

Thứ ba, chính sách sắp tới cần cụ thể hơn nữa, đồng bộ, xuyên suốt. Vừa qua do chưa đồng bộ, nên trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp du lịch cũng gặp khó khăn.

Du khách chờ đi tuyến buýt sông tại Bến Bạch Đằng - để ngắm TPHCM từ những góc mới mẻ hơn - năm 2019 (Ảnh: HL)

Ngoài khách du lịch, TPHCM cũng cần chuẩn bị để đón kiều bào về thăm quê. Về vấn đề này, ông Phùng Công Dũng cho biết, phía Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đang thực hiện ba kế hoạch chuẩn bị nhằm hỗ trợ kiều bào khi bắt đầu có các chuyến bay thương mại quốc tế.

Thứ nhất, Ủy ban thường xuyên kết nối với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, các sứ quán, Tổng Lãnh sự, Hội Người Việt Nam ở các nước… để nắm thông tin của kiều bào muốn về nước, thông qua đó giải đáp thông tin về chính sách, thủ tục pháp lý về hộ tịch, visa...

Thứ hai, Ủy ban chuẩn bị khi bà con về đến cửa khẩu, đến sân bay, hải quan thì những vướng mắc là gì để kịp thời tháo gỡ.

Thứ ba, Ủy ban thường xuyên gắn bó với các ban liên lạc kiều bào, thanh niên kiều bào và các tổ kiều bào ở quận, huyện, phường, xã… để thường xuyên cập nhật về thủ tục pháp lý, visa, phòng chống dịch và tháo gỡ khi có vướng mắc.

Đại diện cho doanh nghiệp hàng không, bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air cho biết, hãng đã chuẩn bị tất cả kế hoạch cho rất nhiều kịch bản khác nhau để có thể triển khai ngay lập tức sau khi dịch bệnh được kiểm soát cũng như được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

Theo văn bản 4122 của Bộ VHTT&DL, Vietjet Air đã phối hợp cùng Tổng cục Du lịch cũng như các địa phương triển khai thí điểm các chuyến bay đầu tiên đưa khách du lịch quốc tế vào Việt Nam đến Phú Quốc và Đà Nẵng từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình cho biết thêm, hãng chuẩn bị sẵn sàng ra các phiên bản web mới cũng như các nền tảng công nghệ mới để khách hàng có thể tiện lợi trong việc sử dụng dịch vụ online, tránh tiếp cận trực tiếp với nhân viên để đảm bảo an toàn hơn.

Kết thúc tọa đàm, ông Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ hy vọng với sự vào cuộc chủ động tích cực của chính quyền các địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp và sự chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị, ngành du lịch Việt Nam, trước thềm bối cảnh năm mới, sẽ mở ra những cơ hội mới để năm 2022, ngành du lịch Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ và phát triển trở lại, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đã đề ra - Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.