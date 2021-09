Thành phố an toàn nhất thế giới năm 2021

"An toàn" luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách du lịch khi ghé thăm một đất nước mới.

2 năm thế giới đương đầu với dịch bệnh, các tiêu chí an toàn khi đi du lịch đã có sự thay đổi. Điều này phần nào ảnh hưởng đến danh sách các thành phố an toàn do Economist Intelligence đánh giá. Các chỉ số an toàn của một thành phố (SCI) bao gồm an ninh kỹ thuật số, an ninh y tế, cơ sở hạ tầng, an ninh cá nhân và môi trường.

Trong khi nhiều năm trước, các thành phố châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Singapore (Singapore) giữ vị trí đứng đầu, năm nay vị trí thành phố an toàn nhất dành cho một thành phố ở châu Âu.

Vì sao Copenhagen là thành phố an toàn nhất thế giới?

Đây là lần đầu tiên Copenhagen được Economist Intelligence vinh danh là thành phố an toàn nhất thế giới, đạt 82,4 điểm trên thang điểm 100 theo báo cáo.