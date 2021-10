Thanh niên xâm hại ‘bạn gái nhí’ mang thai, sinh con rồi bỏ trốn

Ngày 29/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) khởi tố, bắt giam bị can Phan Văn Tùng (27 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.



Bị can Tùng. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2017, Tùng và bé gái khi đó mới 13 tuổi (ngụ huyện Duyên Hải) quen biết và nảy sinh tình cảm.



Sau đó, Tùng đưa “bạn gái nhí” về nhà người thân rồi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Cuối năm 2017, bé gái bị Tùng giao cấu đã sinh con. Lúc này, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương.



Tháng 10/2019, mẹ của bé gái nói trên làm đơn gửi Công an huyện Duyên Hải yêu cầu xác minh làm rõ vụ con gái mình bị xâm hại.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải đã thu thập thông tin, trưng cầu giám định ADN và xác định đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, làm rõ.



Đến ngày 18/10/2021, Tùng đến đến Công an huyện Duyên Hải đầu thú.



Bước đầu, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội. Tùng khai sau khi thực hiện hành vi giao cấu bé gái, gã đã trốn lên TP.HCM.