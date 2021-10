Thanh niên thất nghiệp đi trộm, dùng búa đập đầu chủ nhà trọng thương

Công an huyện Hòa Vang và các cơ quan chức năng điều tra, truy xét nghi phạm. Sau thời gian truy tìm, Công an huyện Hòa Vang bắt được Sinh khi hắn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang ở xã Hòa Liên.

Tại trụ sở Công an, Sinh quanh co chối tội, không hợp tác, khai báo quanh co, giả vờ không hiểu tiếng Việt, không biết viết chữ… gây khó khăn trong quá trình điều tra. Trước chứng cứ thuyết phục và đấu tranh sắc bén, cuối cùng Sinh đành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hắn khai nhận lý do khi dùng búa liên tiếp đánh vào đầu chủ nhà là “nếu bà chủ nhà không chết thì em chết”. Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.