Thanh niên tát tới tấp bạn gái, cướp tài sản rồi bỏ trốn vào TP.HCM

Ngày 8/11, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã di lý Lê Đình Quý (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung) từ TP.HCM về Đà Nẵng.



Theo điều tra, Lê Đình Quý và chị N.T.P.T (20 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quen nhau qua mạng xã hội Facebook.



Sau thời gian ngắn yêu đương, chị T. chủ động chia tay vì lý do không hợp.

Qúy tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, do Quý vẫn níu kéo tình cảm và còn giữ giấy CMND của chị nên ngày 3/3, chị T. rủ một người bạn đến trước chợ Tân Chính gặp Quý để lấy lại giấy tờ.



Quý yêu cầu chở T. về nhà thanh niên này ở gần đó để lấy nhưng T. không đồng ý.



Trong lúc cãi nhau, Quý xông đến tát T. tới tấp sau đó cướp điện thoại và tiền trong ví rồi bỏ chạy.



Sau khi xảy ra vụ việc, cô gái đến Công an quận Thanh Khê trình báo. Khi công an triệu tập Quý làm việc thì thanh niên này không chấp hành mà bỏ trốn vào TP.HCM.



Sau đó, công an quận đã khởi tố và ra lệnh truy nã Quý về tội cướp tài sản.



Đến ngày 6/11, cảnh sát phát hiện Quý đang ở cùng bạn tại quận 5 (TP.HCM) nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.