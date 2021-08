Thanh niên tàn nhẫn sát hại người tình vì bị đòi chia tay

Công an Q.Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tiếp cận, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị H. đã không qua khỏi do thương tích quá nặng, mất nhiều máu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc. Sau khi khi có đủ chứng cứ chứng minh đối tượng vi phạm, Công an bắt giữ Hiếu.