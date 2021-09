Thanh niên tán gái, 2 tháng hết 9 triệu, tán không được muốn... đòi quà

Anh chàng nói thêm rằng lương tháng của mình chỉ có 9 triệu thôi, nên 2 tháng vừa qua coi như không tiết kiệm được đồng nào, song vì chi tiền cho cô gái mình yêu, mình thích nên anh chàng nghĩ cũng đáng.

Khổ nỗi là, sau khi nói lời tỏ tình với cô gái, anh chàng gặp phải pha "bẻ lái" đầy choáng váng. Cô gái "bao nhiêu quà cũng nhận" nhưng lại từ chối tình cảm của anh:

Em ấy nói là:

- Ôi anh, anh không hợp với em đâu!

- Sao không hợp!

- Anh nhìn lại bản thân đi, hay để em giới thiệu cho chị em ở quê, cũng được anh à, chị ấy làm nhà máy may, lương cũng same same anh đấy (ngang tầm với anh đấy - PV).

Mình không hiểu lắm việc em ấy giới thiệu là như nào, từ chối thì từ chối, đây còn bảo giới thiệu, kiểu thương hại mình. Mình mới hỏi: