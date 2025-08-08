Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự

Sau vụ việc, người phụ nữ ngoại quốc đã rời khỏi hiện trường, còn Khafizov Artur bị người dân giữ lại và thông báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết.

Trong quá trình xử lý vụ việc, Trung tá CSGT thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng này đã dùng tay phải đấm vào vùng mặt của trung tá CSGT, khiến chiến sĩ này bị thương.