Thanh niên cướp ngân hàng mua xe giá hơn 700 triệu trước khi bị bắt

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 9/1, tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyễn các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Chẳng có gì đang nói nếu như chiếc xe phân khối lớn và trang phục, vóc dáng của thanh niên này giống hệt với tên cướp ngân hàng thời điểm bị bắt giữ.

Theo như đoạn clip được chủ showroom xe chia sẻ, thanh niên mặc chiếc áo khoác lông màu xám da báo tới cửa hàng và chọn chiếc xe phân khối lớn màu xanh đen. Được biết, giá của chiếc xe này khoảng hơn 700 triệu đồng.