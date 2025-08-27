Thanh niên cầm búa đập phá, châm lửa đốt quầy làm thủ tục ở sân bay

Một số hành khách và nhân viên sân bay đã dũng cảm can thiệp, khống chế kẻ gây rối trước khi lực lượng an ninh có mặt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực làm thủ tục ở Nhà ga số 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu hết các chuyến bay bị hủy bỏ hoặc hoãn nhiều giờ.

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy và xử lý khói độc.

Hãng tin Corriere di Novara cho biết, nghi phạm được xác định là một công dân Mali, 26 tuổi, đang sinh sống tại Italia và chưa có tiền án, tiền sự.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách tại sân bay.