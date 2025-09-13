Thanh niên 19 tuổi đã bị đa chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi ở bang Maharashtra của Ấn Độ - Ảnh: Shutterstock

The tờ Indian Witness đưa tin, chàng thanh niên Bhau Lachke, 19 tuổi, đến từ Trimbakeshwar taluka ở bang Maharashtra bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngay sau đó, Bhau Lachke được đưa đến một bệnh viện tư nhân để điều trị.

Gia đình Bhau Lachke cho biết, sau những nỗ lực cứu chữa hết sức, các bác sĩ đã thông báo với họ rằng chàng trai đang ở trong tình trạng "chết não" và "hầu như không có cơ hội sống sót".

Đau lòng trước tin này, gia đình đã đưa Bhau Lachke về nhà và bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho anh.

Tuy nhiên, ngay khi buổi lễ sắp bắt đầu, cơ thể của Lachke đột nhiên có những dấu hiệu của sự sống, đầu tiên là những cử động nhẹ, sau đó là một vài cơn ho.

Sự "hồi sinh" đầy kịch tính của Bhau Lachke đã khiến người thân và những người chứng kiến choáng váng. Sau đó, họ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để điều trị tiếp.

Hiện Lachke vẫn ở trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải dựa vào máy thở.

Gia đình Lachke đã cáo buộc bệnh viện chẩn đoán sai khi tuyên bố anh chết não.

Tuy nhiên, các nhà quản lý tại bệnh viện cho rằng gia đình có thể đã hiểu sai thuật ngữ y tế phức tạp. Họ đặc biệt trích dẫn thuật ngữ "chết não", đề cập đến sự mất chức năng não không thể phục hồi nhưng không phải là cái chết lâm sàng.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi đã thông báo tình trạng "chết não" của anh ấy cho gia đình. Chúng tôi không tuyên bố về cái chết" - một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với các cuộc điều tra chính thức về vấn đề này.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều người mô tả đó là một "phép màu y học".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)