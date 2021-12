Thành Long trở thành giảng viên đại học ở tuổi 67

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại kinh đô điện ảnh với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Năm 2016, ông được trao tượng vàng Oscar hạng mục "Thành tựu trọn đời".

