Thành lập Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF), Việt Nam giữ ghế Chủ tịch đầu tiên

Ông Đỗ Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á. Ảnh: VIRESA

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2029), liên đoàn thống nhất bầu ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), được bầu làm chủ tịch SEAEF.

Hai vị trí Phó Chủ tịch và hai vị trí thành viên Ban Điều hành lần lượt thuộc về ông Ng Chong Geng (Singapore), ông Muhammad Naim Al Amin Bin Saharudin (Malaysia), ông Brian Lim (Philippines) và ông Camacho Ramos de Silva Pinto (Timor Leste).

Với mục tiêu tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển và khai thác tối đa tiềm năng của thể thao điện tử tại Đông Nam Á, 11 quốc gia thành viên trong khu vực đã nhóm họp và bầu ra Ban Điều hành SEAEF nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2029). Trong đó, ông Đỗ Việt Hùng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và hoạch định chiến lược phát triển thể thao điện tử, ông Hùng hiện là Chủ tịch VIRESA kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF) đại diện cho khu vực Đông Nam Á.

Với định hướng trở thành tổ chức đầu mối trong việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái thể thao điện tử trong khu vực, bao gồm các nhà phát hành, đơn vị tổ chức giải đấu, cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục, SEAEF đặt mục tiêu xây dựng nền tảng bền vững cho phong trào thể thao điện tử cơ sở, phát triển các giải đấu chuyên nghiệp và tạo dựng lộ trình rõ ràng để vận động viên khu vực Đông Nam Á có thể vươn ra đấu trường quốc tế.