Thành lập hai đơn vị chiến lược thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Ngày 1/7/2025 đánh dấu hai cột mốc quan trọng của đất nước, đó là mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động và Luật Dữ liệu chính thức có hiệu lực. Từ đây, đất nước bước vào chương cải cách mới: sắp xếp lại bản đồ hành chính quốc gia và thiết lập bản đồ dữ liệu số, định hình tương lai quản trị bằng luật pháp và công nghệ.

Với Luật Dữ liệu, dữ liệu chính thức được xem như nguồn lực chiến lược mới và pháp luật về dữ liệu chính là đường biên giới số của quốc gia.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ dữ liệu lõi, ngày 4/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt thành lập Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống. Sự kiện là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược thúc đẩy sáng tạo, chia sẻ và khai thác dữ liệu quốc gia an toàn, hiệu quả và bền vững.