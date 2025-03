Thành lập BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thành lập 3 Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thành lập 3 Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo bao gồm: Tiểu ban Triển khai Đề án 06 do Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các lĩnh vực cụ thể tương ứng. Các Bộ trưởng, Trưởng Tiểu ban ban hành quyết định thành lập Cơ quan thường trực của Tiểu ban, phê duyệt danh sách thành viên, quy chế hoạt động của Tiểu ban; bảo đảm các điều kiện cần thiết và sử dụng con dấu của cơ quan mình cho hoạt động của Tiểu ban. Trong trường hợp cần thiết, các Tiểu ban được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.