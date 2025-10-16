Thanh khoản thị trường BĐS sẽ phân hóa

Niềm tin dần trở lại

Theo dự báo của DKRA Consulting, bước sang quý IV/2025, tình hình tăng trưởng của thị trường bất động sản sẽ rõ nét hơn ở một số phân khúc dưới tác động của loạt nghị định, quyết định đã được ban hành.

Trong đó, nguồn cung mới phân khúc đất nền vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm mở bán mới. Các địa phương thuộc nhóm đô thị vệ tinh như Cần Giuộc (cũ), Bến Lức (cũ), Đức Hòa (cũ), Bình Dương (cũ)... tiếp tục đóng vai trò chủ lực về nguồn cung.

Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại khu vực trung tâm TPHCM.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group cho biết, sức cầu chung của thị trường được dự báo duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong đó khu vực Tây Ninh và TPHCM giữ vị thế chủ lực lượng tiêu thụ của thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào. Mặt bằng giá thứ cấp tiếp tục đà tăng khi niềm tin của nhà đầu tư dần cải thiện trong khi nguồn cung mới khan hiếm.

Đặc biệt, phân khúc căn hộ, trong quý IV/2025 được kỳ vọng có những khởi sắc nhất định nhờ vào việc nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông chuẩn bị mở bán, số lượng dao động trong khoảng 10.000 - 13.000 căn, gần một nửa trong số đó được dự báo đến từ Bình Dương (cũ).