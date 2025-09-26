Thanh Hương Bùi hé lộ bộ sưu tập đặc biệt sẽ mang tới Shanghai Fashion Week SS26

“Manifeste không chỉ là bộ sưu tập thời trang, mà còn như một tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy,” Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Vẫn giữ phong cách sáng tạo đầy tinh tế, Thanh Hương Bùi đã khéo léo mang những giá trị truyền thống của dân gian Việt Nam vào bộ sưu tập như giấy dó, tranh sơn mài, thêu… kết hợp cùng kỹ thuật đính đá tinh xảo, in 3D - là những dấu ấn đặc biệt của cô trong làng thời trang.

Sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ sang trọng mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ sẽ thay cho một lời khẳng định về tài nghệ và sự kiên trì của người thợ thủ công, khẳng định giá trị của họ ở tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.