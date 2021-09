Thanh Hóa thêm 2 ca mắc COVID-19, truy vết được 61 F1

Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch SKĐS - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Xem thêm video đang được quan tâm