Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện và triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết hợp rửa tiền trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs, sau đó đăng tải nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.