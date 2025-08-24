Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo hoạt động từ Campuchia, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện và triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết hợp rửa tiền trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs, sau đó đăng tải nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

gen h z6938966917412_3c055321c65d26daa6e103fd886e8d95.jpg
Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa trong đường dây lừa đảo từ Campuchia. Ảnh: CACC

Với chiêu thức này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, dùng lời mời gọi “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục người Việt tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

gen n z6938966922222_be9865d56ed4447a80e8983f90646b85.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng để đấu tranh, triệt phá.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.

            
