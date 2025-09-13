Thanh Hóa: Phá dỡ và di dời '5 bàn tay khổng lồ' khỏi biển Hải Tiến

Ngày 12/9, ông Nguyễn Văn Tiệm – Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện xã đã họp với một số đơn vị liên quan về việc “5 bàn tay khổng lồ” ở biển Hải Tiến bị sóng biển xô nghiêng trong bão vừa qua.
“Hiện UBND xã đã làm việc với Ban Quản lý khu vực Hoằng Hóa và thông nhất việc phá dỡ, di dời những bàn tay để trả lại không gian cho biển Hải Tiến”, ông Nguyễn Văn Tiệm thông tin thêm.
Trước đó, khoảng 8/2025, bão số 5 đã đổ bộ vào Thanh Hóa đã gây mưa to, sóng lớn khiến “5 bàn tay khổng lồ” (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị xô nghiêng, không còn hiện trạng như ban đầu.
Đa số các tượng cánh nay này đã bị bật đế, có góc nghiêng 30-40 độ, tạo thành những hàm ếch trông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách khi đi dạo hay tắm biển.
Trước đó, vào tháng 3/2023, UBND huyện Hoằng Hoá cũ thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, trong đó có hạng mục “5 bàn tay khổng lồ” có kinh phí khoảng 300 triệu đồng.
Sau khi những “bàn tay khổng lồ” dọc bờ biển Hải Tiến được xây dựng, đã có nhiều tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực để tạo điểm nhấn cho bãi biển, nhưng nhiều người lại nhận xét về tổng quan trông nó hơi lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp.
Đặc biệt, “5 bàn tay khổng lồ” này có chân đế rất lớn, vào những ngày hè, khi nước biển dâng cao lên sát bờ kè làm cho những chân đế bằng bê-tông bị chìm sâu trong nước khiến người tắm không biết sẽ va vào, tiềm ẩn nguy hiểm.
Theo báo cáo kỹ thuật của UBND huyện Hoằng Hóa trước đây thì những cánh tay là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in.