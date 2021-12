Thanh Hóa: Không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Your browser does not support the audio element.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền Nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang… theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.