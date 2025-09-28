Thanh Hoá - Bắc Quảng Trị sẽ chịu gió mạnh nhất của bão số 10

Ông Lâm cho biết, nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng tâm bão sẽ chạm bờ. Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29-9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Theo đó, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Hiện giờ là các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng. Chiều tối nay sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200 mm/3 giờ.