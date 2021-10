Thanh Hóa: 4 người trong một gia đình mắc COVID-19; thị xã Bỉm Sơn dừng vận tải hành khách

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 727 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 491 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 853.000 liều vaccine phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 7.059 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

