Thanh Hằng đụng hàng 'xuyên lục địa' tại thảm đỏ Emmy 2021

Nữ diễn viên MJ Rodriguez xuất hiện tại buổi tiệc tiền Lễ trao giải Emmy với chiếc áo xuyên thấu, tua rua cá tính. Người đẹp mặc cùng chiếc quần dài vải bóng hoàn chỉnh set đồ đen ma mị và ấn tượng



Được biết, bộ đồ táo bạo này chính là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới của NTK Công Trí, người từng đã đảm nhận khâu trang phục cho nhiều sao quốc tế nổi tiếng như Rihanna, Katy Perry,...



Catherine O’Hana - người đẹp "Ở Nhà Một Mình" cũng thắp sáng thảm đỏ với một thiết kế nổi bật của NTK Việt đình đám. Chiếc quần suông bằng vải crepe giúp tăng chiều cao cho nữ nghệ sĩ đang ở tuổi lục tuần. Điểm nhấn ở cầu vai bất cân xứng, khéo để lộ làn da trắng, cùng tà áo dài tạo hiệu ứng thướt tha khi chuyển động



So với người mẫu Việt trẻ trung (ảnh phải), nữ diễn viên 5X trông vẫn tỏa sáng và thần thái.



Người thứ 3 cũng diện đầm Công Trí chính là mỹ nhân Renee Elise Goldsberry trong thiết kế vải tweed đính lông vũ trắng tinh khôi.



Đáng nói, Item này từng được chân dài Thanh Hằng "lăng xê" thời gian trước đây. So cả về ngoại hình lẫn thần thái, người đẹp Việt cũng chẳng hề thua kém sao quốc tế.



Thành Hằng cũng từng có pha "đụng độ" một chín một mười với "đóa hồng nước Úc" Rosé (BLACKPINK) trong một chiếc đầm đa sắc giá 600 triệu của NTK Công Trí



Nhiều mỹ nhân Việt khi đụng hàng một mẫu đầm với sao quốc tế đều không hề kém cạnh chút nào, Hồ Ngọc Hà là một ví dụ. So kè vóc dáng với Kelly Rowland, 2 mỹ nhân bất phân thắng bại vì một bên sở hữu làn da nâu, thân hình săn chắc, một bên lại quyến rũ, kiêu kỳ với cách mix trang sức sang trọng.



Nữ diễn viên "The Hunger Games Meta Golding" có phần lép vế trước Mâu Thủy khi cùng diện chiếc váy xẻ sâu đến gần rốn. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 "cao tay" trong việc chọn trang sức nổi bật, tăng thêm vẻ kiêu sa khi dự sự kiện.

Gabrielle Union và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh so kè trong cùng chiếc váy ôm dáng, cách điệu phần tay.



Thiết kế cúp ngực với phần tà bay bổng giúp nàng mẫu nội y Josephine Skriver khoe vẻ gợi cảm ở một buổi tiệc của Cannes. Trong khi đó, Lan Ngọc cũng diện chiếc váy này nhưng mang đến vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng hơn.