Thanh Hà nhảy cực nhí nhố, hóa teen girl khi yêu Phương Uyên

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ca sĩ Thanh Hà thực hiện "vũ đạo" nhí nhố.



Thanh Hà trách yêu người tình vì bị "bán đứng".

Sau thời gian vướng nghi vấn hẹn hò, nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thanh Hà chính thức xác nhận mối quan hệ vào dịp Valentine 2022.

Cả hai thường có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Được biết giọng ca hải ngoại cũng đã ra mắt gia đình nhạc sĩ Phương Uyên.