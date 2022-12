Thanh Duy trượt ngã đau điếng khi đang nhảy trên giày cao gót

Trong một đêm nhạc mới đây, Thanh Duy không may té ngã khi nhảy quá sung trên sân khấu. Không ít khán giả xuýt xoa vì cú ngã sấp mặt, nhìn thôi cũng cảm thấy đau của Thanh Duy.

