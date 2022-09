Thanh Duy mang người phụ nữ bên trong của mình ra sân khấu

Thanh Duy cho biết Delilah là hiện thân của một tâm hồn tự do phóng khoáng, phá vỡ mọi luật lệ hay giới hạn, không bị ràng buộc bởi bất cứ nỗi sợ hoặc định kiến nào. Delilah sẽ là một cô gái hoàn toàn khác biệt, độc lập và có cá tính mạnh mẽ, sẽ nói và làm như một người độc lập, không sợ hãi, hết mình tận hưởng cuộc sống của chính mình với nguồn năng lượng tự do.

Tiếp nhận được nhân cách tuyệt vời của Delilah, Thanh Duy cùng ekip quyết định đưa cô ra mắt trong Show “Delilah Land”, cũng là show âm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Duy.

Thanh Duy chia sẻ: “Đây là món quà Duy muốn dành tặng cho khán giả yêu mến mình suốt hành trình vừa qua và mang đến cho khán giả một hình tượng mới. Một hình tượng đã giúp Thanh Duy thấy được một bầu trời tươi mới, không những thế còn tiếp thêm nhiều động lực để cố gắng công việc nghệ thuật, mang đến niềm vui và cống hiến tiếp cho sự nghiệp nghệ thuật của mình”.

Clip Thanh Duy chia sẻ về việc tìm thấy Drag như một lối thoát cho bản thân.

Thanh Duy bộc bạch anh không đại diện cho bất cứ ai, hay bất cứ cộng đồng nào cả vì đơn giản anh chỉ muốn làm một Show âm nhạc và được giới thiệu Delilah tới tất cả mọi người. Việc giới thiệu một nét đẹp của bộ môn nghệ thuật Drag Queen đơn giản là vì một tình yêu và niềm cảm hứng mà các Drag Queen đem đến khi Thanh Duy được tận mắt chứng kiến tài năng của họ ngoài thực tế.