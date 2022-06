Thành công ấy chỉ có thể mang tên BlackPink

Trong khi các nhóm nhạc Kpop đều ưu tiên xây dựng hình ảnh cũng như lựa chọn âm nhạc phù hợp với thị hiếu công chúng thì Billboard cho rằng YG đã có ý định đưa BlackPink xâm chiếm thị trường toàn cầu ngay từ giai đoạn sáng tác ca khúc cho nhóm.

Không khó để nhận ra các bài hát của nhóm nữ nhà YG đều chứa nhiều cụm từ tiếng Anh.

Theo giới chuyên gia, âm nhạc của BlackPink từ As If It’s Your Last, Forever Young, Stay đến How You Like That hay Lovesick Girls… có sự tương đồng với các nghệ sĩ Âu Mỹ ở phong cách cá tính và chất đường phố rõ rệt.

Lựa chọn những hướng đi khác biệt, tưởng chừng như không thể thành công ở Kpop, nhưng lại mang về cho BlackPink chuỗi thành tích "có một không hai". Bởi vậy, truyền thông Hàn đã ví BlackPink là “hiện tượng nghìn năm có một” ở showbiz Hàn Quốc.

Nếu hầu hết nghệ sĩ Kpop đều xây dựng sự nghiệp ổn định tại quê nhà trước khi mở rộng phạm vi hoạt động sang thị trường nước ngoài, sự táo bạo trong cách tiếp cận thị trường toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu cũng được xem là yếu tố giúp BlackPink nhanh chóng nổi tiếng.

Chỉ hai năm sau khi ra mắt, nhóm đã ký hợp đồng với Interscope Records để hiện thực hóa tham vọng trên đất Mỹ. Loạt sản phẩm sau này của nhóm khi phát hành đều được quảng bá trên các chương trình truyền hình của xứ cờ hoa như Good Morning America hay The Late Show with Stephen Colbert.

Ngoài ra, nhóm còn tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế cũng như phát hành sản phẩm hợp tác với các tên tuổi đình đám thế giới như Lady Gaga (Sour Candy), Selena Gomez (IceCream) và Cardi B (Bet You Wanna).

Mặt khác, yếu tố giúp YG tự tin để BlackPink chinh phục thị trường quốc tế chính là nhờ khả năng ngoại ngữ của nhóm khi 3/4 thành viên đều tốt nghiệp các trường quốc tế.

Trong khi Rosé mang quốc tịch New Zealand, lớn lên tại Australia, Jennie sống ở New Zealand năm 10 tuổi thì Lisa cũng là học sinh của trường tiểu học quốc tế Praphamontree School tại Thái Lan.