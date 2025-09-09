Thắng tối thiểu U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á

Với chiến thắng bằng tỉ số tối thiểu, U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á với vị trí nhất bảng C.
Trong khi đó, U23 Yemen sẽ phải đợi kết quả các bảng đấu khác mới biết có thể giành vé VCK hay không
Phút 90+6: Trận đấu kết thúc
Phút 90+5: Đình Bắc có cơ hội
U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng 16m50, Đình Bắc dứt điểm đưa bóng ra ngoài khung thành trong gang tấc
Phút 90: Hiệp 2 có 5 phút bù giờ
Phút 85: U23 Yemen đang đẩy cao đội hình tấn công
Nhưng năng lực của đội bóng Tây Á lại không đủ để gây khó cho U23 Việt Nam
Phút 79: U23 Việt Nam thay người
Xuân Bắc rời sân, Văn Trường vào thay
Phút 72: Thanh Nhàn mở tỉ số
Sau pha bật nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ 'cháy lưới' U23 Yemen.
Phút 65: U23 Yemen đang tạo nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam
Phút 58: U23 Việt Nam suýt thủng lưới
Thanh Nhàn phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu đối với cầu thủ U23 Yemen. Từ tình huống đá phạt của đội bóng Tây Á, Mahross thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Trung Kiên.
Phút 50: Thế trận khó khăn
Phút 47: U23 Việt Nam có cơ hội
Pha phối hợp bài bản của U23 Việt Nam, Thanh Nhàn nhả bóng để trung vệ Lý Đức dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng đi không trúng đích.
20h03: Hiệp 2 bắt đầu
Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam là những người chơi đầy chủ động và quyết tâm chiến thắng.
Thế nhưng, những pha hãm thành của các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa quá hiệu quả, đặc biệt trong các pha bóng cố định.
Thậm chí, nếu ở cuối hiệp 1, Trung Kiên không xuất sắc tỉ số đã có thể nghiêng về phía đội bóng áo trắng.
Phút 45+3: Trung Kiên cứu thua
Từ pha đá phạt góc, U23 Yemen đánh đầu rất mạnh, rất may Trung Kiên tung người cản phá ngay trên vạch vôi và cứu thua cho U23 Việt Nam.
Đây cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên
Phút 45: Hiệp 1 có 3 phút bù giờ
Phút 43: U23 Việt Nam ép sân nghẹt thở
Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà
Phút 40: U23 Việt Nam thay liền 3 người
Quốc Việt, Văn Khang, Ngọc Mỹ rời sân, vào thay là Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn
Phút 37: Yemen đẩy cao đội hình
U23 Yemen chủ động đẩy cao đội hình để chơi đôi công với U23 Việt Nam. Bởi đơn giản đội bóng Tây Á cần 1 chiến thắng để có được ngôi đầu và tấm vé trực tiếp.
Phút 29: Nguy hiểm
Hiểu Minh để mất bóng bên phần sân U23 Yemen để đối thủ tổ chức phản công trong thế 5 đánh 4. May cho U23 Việt Nam khi đường chuyền quyết định của đội bóng Tây Á lại không chính xác.
Phút 20: Quốc Việt bị ngã trong vòng 16m50
Tuy nhiên, trọng tài người Indonesia không cho U23 Việt Nam được hưởng 11m
Phút 11: Văn Khang dứt điểm
Nỗ lực của Minh Phúc tạo cơ hội để Văn Khang dứt điểm bằng chân trái - sở trường trong vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Mokref.
Những phút đã qua, cả hai không có quá nhiều cơ hội dứt điểm
Phút 6: U23 Việt Nam được hưởng phạt góc
Tuy nhiên, pha treo bóng vào trong của Văn Khang không có ai dứt điểm
19h00: Trận đấu bắt đầu
18h00: Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Yemen
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Quốc Việt.
U23 Yemen: Osamah, Maroof, Godaimah, Dugin, Al Baton, Al Turaiqi, Moqbel, Ebraihim, Masnom, Al Sharafi, Agag.
Nhận định trước trận
U23 Việt Nam và U23 Yemen đều giành 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik tạm dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).
Ở lượt trận cuối, chỉ cần một kết quả hòa, U23 Việt Nam sẽ chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Nếu để thua, đội sẽ phải cạnh tranh suất trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vốn đang rất khốc liệt.
Trong kịch bản thất bại, U23 Việt Nam chỉ còn 6 điểm cùng hiệu số từ +2 trở xuống, không phải lợi thế so với các bảng khác. Chính vì vậy, đoàn quân áo đỏ buộc phải đặt mục tiêu giành điểm trước Yemen.
Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hòa mà còn hướng đến chiến thắng để giành vé trực tiếp, như món quà dành cho người hâm mộ.