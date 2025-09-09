Thắng tối thiểu U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á

Với chiến thắng bằng tỉ số tối thiểu, U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á với vị trí nhất bảng C.

Trong khi đó, U23 Yemen sẽ phải đợi kết quả các bảng đấu khác mới biết có thể giành vé VCK hay không﻿

Phút 90+6: Trận đấu kết thúc

Phút 90+5: Đình Bắc có cơ hội

U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng 16m50, Đình Bắc dứt điểm đưa bóng ra ngoài khung thành trong gang tấc﻿

Phút 90: Hiệp 2 có 5 phút bù giờ

Phút 85: U23 Yemen đang đẩy cao đội hình tấn công

Nhưng năng lực của đội bóng Tây Á lại không đủ để gây khó cho U23 Việt Nam﻿

Phút 79: U23 Việt Nam thay người

Xuân Bắc rời sân, Văn Trường vào thay﻿

Phút 72: Thanh Nhàn mở tỉ số

Sau pha bật nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ 'cháy lưới' U23 Yemen.﻿

Phút 65: U23 Yemen đang tạo nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam