Thắng nhạt Andorra, tuyển Anh bất bại 4 trận mở màn vòng loại World Cup

Trên sân nhà Villa Park rạng sáng 7-9, tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Andorra để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Bốn chiến thắng tuyệt đối với trọn vẹn 12 điểm đang đưa "Tam sư" tiến sát vòng chung kết sẽ diễn ra sau một năm nữa tại Bắc Mỹ.
Tuyển Anh nhạt nhòa
Dù được đánh giá vượt trội, đội bóng của HLV Thomas Tuchel lại trình diễn một bộ mặt kém sắc. Kiểm soát bóng tới 83% nhưng tuyển Anh lại chơi tấn công thiếu đột biến. Dàn sao tên tuổi như Marcus Rashford, Eberechi Eze và cả Madueke loay hoay trước hàng thủ số đông của Andorra, bị ông thầy chỉ trích "chơi như gà mắc tóc".
Lối chơi chậm chạp, chuyền ngang hoặc chuyền về khiến khán giả Anh ngán ngẩm. Họ chào đón bàn mở tỉ số của "Tam sư" ở phút 25 đầy hững hờ khi pha lập công quá "rùa"... Từ quả tạt bên cánh phải của Noni Madueke, hậu vệ Christian García phía đội khách trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp Anh dẫn 1-0.
Lợi thế dẫn bàn sớm không giúp "Tam sư" chơi bùng nổ mà tiếp tục bế tắc trong khâu dứt điểm, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Người góp công quan trọng vào bàn thắng thứ nhì, tất nhiên, không thuộc về hàng công.
Tiền vệ Declan Rice nhân đôi cách biệt ở phút 67 với cú đánh đầu cận thành từ đường tạt chính xác của hậu vệ cánh Reece James.
Toàn thắng nhưng...
Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Anh duy trì mạch toàn thắng, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không hài lòng.
HLV Tuchel chê trách các tiền đạo vì thiếu sắc bén nhưng lại dành nhiều lời khen cho tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) ở lần đầu khoác áo tuyển quốc gia. Chàng trai 23 tuổi được xem là "vượt qua bài kiểm tra" khi thi đấu vô cùng chững chạc ở tuyến giữa.
Chỉ có vài ngày để tuyển Anh tự điều chỉnh dưới sự giám sát chặt chẽ của HLV Tuchel. Họ sẽ chạm trán đối thủ đáng gờm nhất bảng K là Serbia ngay trên sân khách vào ngày 10-9. Cuộc đua giành vé đến Mỹ – Mexico – Canada năm 2026 của thầy trò Tuchel phụ thuộc vào hai lần đối đầu nảy lửa với Serbia.