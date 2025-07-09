Thắng nhạt Andorra, tuyển Anh bất bại 4 trận mở màn vòng loại World Cup

Trên sân nhà Villa Park rạng sáng 7-9, tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Andorra để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Bốn chiến thắng tuyệt đối với trọn vẹn 12 điểm đang đưa "Tam sư" tiến sát vòng chung kết sẽ diễn ra sau một năm nữa tại Bắc Mỹ.



Noni Madueke và Marcus Rashford được yêu cầu thi đấu tận tình và quyết liệt hơn

Tuyển Anh nhạt nhòa

Dù được đánh giá vượt trội, đội bóng của HLV Thomas Tuchel lại trình diễn một bộ mặt kém sắc. Kiểm soát bóng tới 83% nhưng tuyển Anh lại chơi tấn công thiếu đột biến. Dàn sao tên tuổi như Marcus Rashford, Eberechi Eze và cả Madueke loay hoay trước hàng thủ số đông của Andorra, bị ông thầy chỉ trích "chơi như gà mắc tóc".