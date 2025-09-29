Thắng ngược kịch tính, Arsenal giành lại vị trí nhì bảng

Như Đạt/VOV.VN| 29/09/2025 07:25

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 29/9 nhận được sự quan tâm khi Arsenal có màn thắng ngược đầy kịch tính ngay trên sân của Newcastle.

Làm khách của Newcastle, Arsenal chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, Newcastle dù tấn công ít nhưng lại có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Woltemade với tình huống bật cao đánh đầu ở phút 34.

Arsenal sau đó liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Nick Pope. Khi các phương án phối hợp không mang lại hiệu quả, Arsenal lại giành chiến thắng nhờ những tình huống đánh đầu. 

Phút 84, Merino có pha đánh đầu ngược gỡ hoà cho Arsenal. Đến phút 90+6 từ tình huống phạt góc, Gabriel bật cao đánh đầu mang về bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "pháo thủ".

ket qua ngoai hang anh hom nay 29 9 thang nguoc kich tinh, arsenal gianh lai vi tri nhi bang hinh anh 20
Dù phải làm khách nhưng Arsenal là đội chơi chủ động hơn (Ảnh: Reuters)
