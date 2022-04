Thắng lớn trên đất Âu, Mỹ, vừa thoát khó đại gia miền Tây lãi đậm gấp 4 lần

Doanh nghiệp cho biết, sản lượng và giá bán thời gian này đều tăng mạnh, trong bối cảnh hầu hết các thị trường xuất khẩu hồi phục, đặc biệt là Mỹ và EU.

Biên lãi gộp tăng từ 15,3% lên 23,8% trong quý, tương ứng lợi nhuận gộp 778 tỷ đồng, tăng 185% so với quý I/2021. Sau khi trừ chi phí, VHC lãi sau thuế 553 tỷ đồng, gấp hơn 4,2 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 548 tỷ đồng.

Năm 2022, VHC đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 36% so với thực hiện năm trước, cũng là kế hoạch cao nhất từ khi niêm yết của doanh nghiệp.

Chốt phiên 22/4, cổ phiếu VHC có giá 95.800 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu này đã lên mức 106.400 đồng, cao nhất từ trước tới nay và tăng 73% trong vòng gần 3 tháng.

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu thuần cả năm đạt 315,3 tỷ đồng, đi ngang so với con số hơn 322 tỷ đồng đạt được quý 1/2021.

Doanh thu tài chính tăng gấp 3 cùng kỳ, lên gần 2 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá; chi phí tài chính giảm được 26% xuống còn 6,6 tỷ đồng. Tuy vậy cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ với tỷ lệ tăng xấp xỉ 3 lần.