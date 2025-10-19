Thắng Fulham, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu ở vòng 8 Premier League, Arsenal đã đẩy cao đội hình tấn công, quyết tâm của Pháo thủ thấy rõ dù phải chơi ở sân khách. Trước sức ép của Arsenal tạo ra, Fulham chấp nhận lùi sâu để tổ chức phòng ngự.

Tuy nhiên, Fulham mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên, phút 11, Raul Jimenez thoát xuống thông minh để tung cú sút chéo góc, thủ thành David Raya rất vất vả mới có thể đẩy bóng hết đường biên ngang.

Sau tình huống Fulham uy hiếp khung thành Raya, Arsenal đáp trả ngay lập tức ở phút 15, Trossard tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Calafiori tung cú vô-lê uy lực làm rung lưới Fulham, tiếc là bàn thắng không được công nhận do hậu vệ Arsenal đã rơi vào thế việt vị.