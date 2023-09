Thắng Đài Loan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết giải vô địch châu Á 2023

Rút ra nhiều bài học, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn trong set 4, có chuỗi ăn 5 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước, sau đó duy trì được khoảng cách an toàn. Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực bám đuổi nhưng vẫn phải chấp nhận thua 17-25.

Với chiến thắng chung cuộc 3-1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành ngôi nhất bảng C sau 3 trận thắng, cùng Hàn Quốc (xếp nhì bảng C sau trận thắng Uzbekistan 3-0) đi tiếp vào vòng 2.

Chiến thắng xứng đáng cho Thanh Thúy và các đồng đội

Theo điều lệ giải đấu, hai đội nhất-nhì bảng C cùng hai đội nhất-nhì bảng A gặp nhau ở vòng 2. Bảng còn lại là hai đội nhất-nhì bảng B và hai đội nhất-nhì bảng D. Ở vòng này, Việt Nam không phải gặp lại Hàn Quốc, do đã đối đầu ở vòng bảng của bảng C. Hai đối thủ còn lại là Thái Lan (nhất bảng A) và khả năng cao là Australia (nhì bảng A).

Cơ hội vào bán kết với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là rất lớn khi được đánh giá cao hơn so với Australia và chỉ xếp sau Thái Lan ở vòng 2.