Tháng cô hồn năm 2025 là ngày nào, nguồn gốc, ý nghĩa và những việc nên làm trong tháng này

Nguồn gốc, ý nghĩa tháng cô hồn
Theo TS Dương Hoàng Lộc, Trưởng bộ môn Nhân học - Tôn giáo, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), tháng cô hồn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7 âm lịch hằng năm.
Quan niệm này xuất hiện từ lâu đời và trở nên phổ biến trong đời sống dân gian. Tuy vậy, ít ai biết rõ nguồn gốc cũng như ý nghĩa thực sự của tháng cô hồn.
Theo TS Dương Hoàng Lộc, Vi Lê Minh - nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc - đã ghi nhận nhiều địa phương ở Trung Quốc gọi tháng 7 âm lịch là Quỷ tiết hay Thi cô. Các cách gọi đó thể hiện thời điểm để mọi người cầu nguyện, cúng bái, theo Vietnamnet.
Niềm tin trên bắt nguồn từ Đạo giáo, sau đó ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân gian Trung Quốc. Lâu dần, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa quan Đại đế quản lý.
Tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm của tháng này trùng với sinh nhật của Địa quan Đại đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian.
Vào ngày Rằm tháng 7, dân gian Trung Quốc thường bày hương án cúng tế ma quỷ, thả đèn trôi sông nhằm chỉ lối dẫn đường cho các linh hồn ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để được đi đầu thai.
Năm 2025, tháng cô hồn sẽ kéo dài từ ngày 23/8 (1/7 âm lịch) đến hết ngày 21/9 dương lịch (30/7 âm lịch).
Ở Việt Nam, dân gian cho rằng khi con người qua đời, phần hồn vẫn tồn tại và nếu không được siêu thoát sẽ trở thành “cô hồn”. Tháng 7 âm lịch là dịp các vong hồn này trở về dương thế.
Để xoa dịu và tránh bị quấy nhiễu, người dân thường cúng cô hồn bằng gạo, muối, cháo, tiền vàng và quần áo giấy. Nhiều chùa cũng lập trai đàn chẩn tế, “tài pháp nhị thí” cho những cô hồn ngạ quỷ vất vưởng.
Dù có nhiều cách lý giải khác nhau về nguồn gốc tháng cô hồn nhưng tất cả đều hàm chứa ý nghĩa nhân văn. Đó là nhắc nhở con người biết làm phúc, báo hiếu và hướng thiện.
Đây cũng là dịp để con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên, mở rộng tấm lòng, sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh.
Những việc nên làm trong tháng cô hồn
Chọn giờ đẹp để lên hương
Lên hương trong khung giờ đẹp ngày mùng 1 thì sẽ giúp cho cả tháng đó bạn hưởng phúc khí, cát khí và giờ đẹp nhất để lên hương trong ngày là giờ Thìn từ 7h-9h sáng. Các bạn lưu ý nên giữ thân thể thanh tịnh, trang phục kín đáo và chỉ cần thắp 1 đến 3 nén hương trong 1 bát hương là đủ để thể hiện lòng thành tâm với chư vị thần linh và gia tiên.
Dọn dẹp, làm thiện nguyện, cầu an
Vì đây là ngày trực khai có cát thần chiếu tới như là đại hồng sa, đại minh, nguyệt tài, sinh khí, thần tại nên rất thích hợp với công việc như là dọn dẹp, tuyển dụng, cầu tài, cầu tự, cầu an, hạ giải, làm thiện nguyện... thì sẽ rất là phù hợp. Ở ngày này các bạn nên dành thời gian bên gia đình sau những giờ làm việc bận rộn để tình cảm gia đạo thêm khăng khít, thêm ấm êm và hạnh phúc.
Phóng sinh
Giống như nhiều dịp lễ lớn trong năm, người Việt Nam quan niệm rằm tháng 7 âm lịch nên thực hiện nghi thức phóng sinh. Các động vật như cá, chim, rùa thường được lựa chọn để thả về môi trường tự nhiên.
Thăm mộ
Thăm mộ, tảo mộ là một trong những hoạt động không thể thiếu trong tháng "cô hồn". Theo quan niệm dân gian của người Việt, việc thăm mộ, thắp hương cho người đã mất vào những dịp quan trọng như rằm tháng 7 là điều cần thiết. Đây cũng là tín ngưỡng thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với những người đã khuất.
Đi chùa
Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu siêu, cầu sức khỏe… Bạn có thể cúng cô hồn bất kỳ ngày nào trong tháng. Nếu vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch thì càng tốt để tỏ lòng thành của gia đình mình.
Làm việc thiện
Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ trên Vietnamnet, Vu Lan là mùa báo ân, mọi người nên làm việc thiện, nói lời ái ngữ, suy nghĩ những ý tưởng thiện lành để cầu sự bình an cho bản thân, gia đình đang còn hiện thế; đồng thời, hồi hướng cầu nguyện siêu độ cho cha mẹ, tiên tổ đã quá vãng. Đó là việc làm có ý nghĩa và thiết thực nhất trong mùa tháng 7 này.
Mọi hiện tượng tốt xấu đều do tâm tạo tác, “tâm thanh tịnh thế giới sẽ thanh tịnh”, “tâm an lành cảnh giới sẽ an lành”…, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nói.
Làm mâm cúng cô hồn để trước cửa hay ngoài trời để giúp đỡ những vong hồn ma quỷ đói và thiếu thốn lang thang ở dương gian.
Tuy nhiên khi cúng cô hồn xong, gia chủ hãy tung một nắm gạo hoặc muối từ trong nhà ra khỏi cửa. Hành động này giống như tiễn cô hồn, xua tan âm khí. Chú ý, không ném gạo muối từ ngoài vào trong nhà.
Đoàn tụ
Mọi người trong gia đình cùng quây quần vui vẻ, tránh xung đột, giữ hòa khí và cùng nhau chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7. Chuẩn bị chu đáo lễ vật và tiến hành đúng, đủ các nghi lễ cúng Rằm tháng 7 để tỏ lòng thành kính nhất gửi tới gia tiên.
Ngoài ra, trong tháng 7 âm thì nên hạn chế sát sinh, ăn chay để tránh điều dữ. Tránh để xảy ra xung đột, giữ thái độ nhã nhặn, vui vẻ. Nên để sáng đèn nếu nằm ngủ trong phòng bệnh viện. Nên cúng xe ô tô nếu gia đình có xe.