Tháng cô hồn năm 2025 là ngày nào, nguồn gốc, ý nghĩa và những việc nên làm trong tháng này

Nguồn gốc, ý nghĩa tháng cô hồn

Theo TS Dương Hoàng Lộc, Trưởng bộ môn Nhân học - Tôn giáo, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), tháng cô hồn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7 âm lịch hằng năm.

Quan niệm này xuất hiện từ lâu đời và trở nên phổ biến trong đời sống dân gian. Tuy vậy, ít ai biết rõ nguồn gốc cũng như ý nghĩa thực sự của tháng cô hồn.

Theo TS Dương Hoàng Lộc, Vi Lê Minh - nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc - đã ghi nhận nhiều địa phương ở Trung Quốc gọi tháng 7 âm lịch là Quỷ tiết hay Thi cô. Các cách gọi đó thể hiện thời điểm để mọi người cầu nguyện, cúng bái, theo Vietnamnet.

Niềm tin trên bắt nguồn từ Đạo giáo, sau đó ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân gian Trung Quốc. Lâu dần, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa quan Đại đế quản lý.

Tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm của tháng này trùng với sinh nhật của Địa quan Đại đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian.

Vào ngày Rằm tháng 7, dân gian Trung Quốc thường bày hương án cúng tế ma quỷ, thả đèn trôi sông nhằm chỉ lối dẫn đường cho các linh hồn ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để được đi đầu thai.