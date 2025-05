Tháng 9 sẽ có kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán

Cuối cùng, thành lập nhóm đối thoại chính sách gồm các thành viên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chuyên gia, quỹ đầu tư, tổ chức đầu tư quốc tế, công ty chứng khoán...để hỗ trợ cho quá trình nâng hạng.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin, qua các số liệu, có thể khẳng định được tình hình đăng ký doanh nghiệp mới cũng như các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong những tháng đầu năm hết sức tích cực.

Cụ thể, quý I đã đạt 36.400 doanh nghiệp, so với năm 2024 là tương đương. Tuy nhiên so với giai đoạn trước (2017 - 2023), đã tăng khoảng 1,2 lần. Đặc biệt là phần vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng cao, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Qua nhận định trên có thể thấy được rằng quý I/2025 có sự bùng nổ trong đăng ký doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.