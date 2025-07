Tháng 7, bão khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta, mưa lớn vẫn trút xuống Bắc Bộ

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và dự báo thời tiết tháng 7/2025

Đêm qua và sáng sớm nay (2/7), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 1/7 đến 3h ngày 2/7 có nơi trên 50mm như: Co Mạ (Sơn La) 96,8mm; Pa Thơm (Điện Biên) 59,6mm; Yên Đồng (Ninh Bình) 61,6mm; Yên Thắng (Thanh Hóa) 62mm….

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Đêm cùng ngày, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 100mm trong 6 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/7, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.