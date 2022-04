Thắng "5 sao", đội Sài Gòn hẹn TPHCM ở Cúp Quốc gia 2022

Hữu Sơn thi đấu chói sáng với một cú đúp. Ảnh: SGFC

Trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2022 còn lại trong ngày 6.4 là màn so tài giữa 2 đại diện đến từ giải hạng Nhất là Long An và Khánh Hoà. Với bàn thắng duy nhất của Hoàng Anh ở phút 40, câu lạc bộ Long An đã trở thành đại diện tiếp theo đi tiếp ở Cúp Quốc gia 2022.

Ngày mai (7.4), các trận đấu còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia 2022 sẽ tiếp tục diễn ra. Tâm điểm của ngày thi đấu này sẽ là trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và Công An Nhân Dân. Đây chính là lần cuối cùng Quang Hải xuất hiện ở sân Hàng Đẫy với tư cách là cầu thủ của đội Hà Nội. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19h15 ngày 7.4.