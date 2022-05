Tháng 5, nhiệt độ cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 đến 1 độ C

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/5) : Những ngày đầu tháng 5/2022, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, từ 1/5 trời chuyển lạnh ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trời rét tại khu vực vùng núi phía Bắc. Từ ngày 3/5, khu vực miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ xu hướng tăng dần, cao nhất có nơi 30 độ C.

Ngoài ra, tổng lượng mưa tháng 5/2022 tại Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng thấp hơn TBNN phổ biến từ 5-15%; các nơi khác có TLM cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%, Tây Nguyên - Nam Bộ có nơi trên 60%.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 40-60%, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn 2-2,5 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/5): Nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 0,5-1 độ C, trong đó Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/5): Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn 0-0,5 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 15-25%; các nơi khác có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10-20%.

Nguyễn Huệ