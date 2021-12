Tháng 12, Mitsubishi dành cực nhiều ưu đãi cho khách hàng mua xe tại Việt Nam

Đối với Xpander AT phiên bản đặc biệt và Attrage CVT phiên bản Premium, khách hàng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander CROSS phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn đều được hưởng ưu đãi 50% trước bạ, riêng phiên bản tiêu chuẩn sẽ được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Đặc biệt, quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng sẽ được dành tặng cho khách hàng mua xe New Triton Athlete 4x4 AT và 4x2 AT.

Xe New Triton Athlete

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được hưởng các gói ưu đãi lãi vay từ “Dịch vụ tài chính MAF” đồng thời với chương trình khuyến mãi tháng 12 (không áp dụng cho mẫu xe Outlander), cụ thể với một trong hai sự lựa chọn như sau: