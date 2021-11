Tháng 11, khả năng xuất hiện 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới

Thời kỳ 3 - 6/11, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 7/11, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, sau giảm mưa, nhiệt độ giảm; khu vực trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của gió Đông Bắc tầng thấp và gió Đông trên cao nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa (TLM) khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn khoảng từ 20 - 60% so với TBNN, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ ở mức xấp xỉ TBNN; các nơi khác TLM phổ biến thấp hơn TBNN từ 20 - 50%. Nhiệt độ trung bình Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN, khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến xấp xỉ TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11 - 20/11/2021), dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN. TLM Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng từ 15 - 30% so với TBNN; các nơi khác phổ biến cao hơn khoảng từ 10 - 30% so với TBNN.

Trong 10 ngày cuối tháng (21 - 30/11/2021), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. TLM tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn 10 - 30% so với TBNN cùng thời kỳ; TLM khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 10 - 20%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.